İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6241
  • EURO
    51,7476
  • ALTIN
    7061.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Megakentte sabah çilesi! Ana arterler durma noktasında
Güncel

Megakentte sabah çilesi! Ana arterler durma noktasında

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Megakentte sabah çilesi! Ana arterler durma noktasında
ABONE OL

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentin her iki yakasındaki bazı ana arterlerde, caddelerde ve ara sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'da başlayan yoğunluk Mahmutbey gişelerine kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Haliç ile Mecidiyeköy ve çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işlerine ve okullara giden yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritasına göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.