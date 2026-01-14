İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1855
  • EURO
    50,3712
  • ALTIN
    6404.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Megakentte trafik kilit! İki yakada yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı
Güncel

Megakentte trafik kilit! İki yakada yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü günü mesai bitimiyle birlikte yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi. Ana arterler, köprü girişleri ve otoyollarda yoğunluk kritik seviyelere çıktı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Megakentte trafik kilit! İki yakada yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı
ABONE OL

Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

  • istanbul trafiği
  • trafik
  • avrupa yakası trafik
  • anadolu yakası trafik

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.