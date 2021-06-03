İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7086
  • EURO
    10,5962
  • ALTIN
    523.047
  • BIST100
    1417.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Megakentte 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi
Güncel

Megakentte 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi

İstanbul'un birçok noktasında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:04
ABONE OL

İstanbul'un birçok noktasında aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlar ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetim gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.