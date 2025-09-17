İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Meğerse cenazede timsah gözyaşları dökmüş! Anne ve bebeğin öldüğü kazada korkunç gerçek

Samsun Bafra'da Kızılırmak'a uçan otomobilde eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, “ölüme sebebiyet” suçlamasıyla tutuklandı. Eşi Gülşah Kıyak'ın kaza öncesi ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı attığı ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

17 Eylül 2025 Çarşamba 15:33
Meğerse cenazede timsah gözyaşları dökmüş! Anne ve bebeğin öldüğü kazada korkunç gerçek
ABONE OL

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı.

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.

KADIN MESAJ ATMIŞ

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

