Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı.

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.

KADIN MESAJ ATMIŞ

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.