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Mehmed Kısakürek vefat etti

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV), Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'in vefat ettiğini açıkladı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Mehmed Kısakürek vefat etti
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Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vakfın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada Kısakürek'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

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Sosyal medya hesabından merhum Kısakürek için taziye mesajı paylaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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