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Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli?

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Bu haberin ardından Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mehmet Akarca Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

24 Mart 2020 Salı  16:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:24
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Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Bu haberin ardından Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mehmet Akarca Şirvan’da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya’da kısa dönem olarak yapmıştır.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan’da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya’da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca 18.05.2015 tarihinde 1. kez, 21.05.2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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