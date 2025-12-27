İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmet Akif'in vefatının 89. yılı! İletişim Başkanı Duran: Bu milletin vicdanı olmuştur
Güncel

Mehmet Akif'in vefatının 89. yılı! İletişim Başkanı Duran: Bu milletin vicdanı olmuştur

İletişim Başkanı Duran, 'Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşı'mızın şairi değil, bu milletin vicdanı, karakteri ve inancının en güçlü sesi olmuştur.' ifadesini kullandı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Mehmet Akif'in vefatının 89. yılı! İletişim Başkanı Duran: Bu milletin vicdanı olmuştur
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin manevi rehberi, İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşı'mızın şairi değil, bu milletin vicdanı, karakteri ve inancının en güçlü sesi olmuştur. Milletinin acısını, umudunu ve direnişini mısralarına taşımış, sözüyle, duruşuyla ve ahlakıyla her döneme örnek olmuştur.

'Asım'ın Nesli' diyerek çizdiği gençlik ideali, bugün de değerlerine sahip çıkan, vatanı için çalışan her bir gencimizde karşılığını bulmaktadır. Onun eserlerinde yer alan iman, adalet ve ahlak vurgusu, toplumumuzun ortak vicdanında yaşamaya devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.