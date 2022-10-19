Eski CHP'de milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı. Çelebi, Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu. Görev yaptığı CHP'den istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, resmi olarak AK Parti'ye geçti. Peki Mehmet Ali Çelebi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BAŞKAN ERDOĞAN, MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktı.

Asker kökenli bir milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelebi, 'Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım.' ifadelerini kullandı.

Çelebi, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığına direndi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayız. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Vücudum vatan toprağından. Bir çok devre arkadaşım şehit düştü. 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Bir kolum fazla, bir bacağım fazla diyerek bu millete cellata olan hain PKK, FETÖ ile mücadelenizde yanınızdayız.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi, 23.07.1984 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1'incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı.

Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu.

Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı.

Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi'yle evlendi.

Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29.01.2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 .05.2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25.02.2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmış olan Mehmet Ali Çelebi, PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.