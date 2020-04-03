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Güncel

Mehmet amcadan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, emekli maaşını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA03 Nisan 2020 Cuma 12:23 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:23
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Yüzbaşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Başol, kampanyaya destekte bulunmak için Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine haber verdi.

Ekipler, maaşı bankadan çekerek tutanak karşılığında Mehmet Başol'a teslim etti. Başol da tüm maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na ulaştırmak üzere ekiplere teslim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Emre Kaçal, AA muhabirine, maaşını çekmek isteyen Başol'a yardım ettiklerini ve isteklerini yerine getirdiklerini belirtti.

Kaçal, "Mehmet amca çok güzel bir olay yaşattı bize. Maaşını Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Biz de isteğini yerine getirdik, Allah hayrını kabul etsin." diye konuştu.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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