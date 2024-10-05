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Mehmet Aurelio: Elimizden geleni yaptık

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio: Elimizden geleni yaptık
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, zor bir deplasmanda zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

İlk yarıda topa çok fazla sahip olduklarını anlatan Aurelio, "Elimizden geleni yaptık. Rakibe çok fazla fırsat vermedik. Rakip ilk pozisyonunda golü buldu ve bu golden sonra aslında oyuna daha fazla girmeye başladı. İkinci yarıda belki biz geri dönebilirdik. Topa daha fazla sahip olduk. Çok daha oynadık. Golü çok geç dakikalarda bulduğumuzdan dolayı geri dönme gerçekleşmedi ve beraberlik de kaçtı. Maalesef bu akşam kaybettik." ifadelerini kullandı.

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