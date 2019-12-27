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Mehmet Elbay olayı nedir? Müge Anlı Zeynep Ergül olayı ne, neden tutuklandı?

Mehmet Elbay olayı nedir? Müge Anlı Zeynep Ergül olayı ne, neden tutuklandı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı programında günlerdir konuşulan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran itiraflar geldi. Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Zeynep Ergül’ün kömürlüğünde kemikler ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Zeynep Ergül tutuklandı. Mehmet Muharrem Elbay olayına dair tüm detaylar haberimizde..

27.12.2019  11:36 - Güncelleme: 27.12.2019  11:36

Mehmet Elbay olayı nedir? Müge Anlı Zeynep Ergül olayı ne, neden tutuklandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Elbay olayına dair son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor.Tutuklu olan Cahit Ergül'ün kız kardeşi Zeynep Ergül cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Zeynep Ergül’ün kömürlüğünde kemikler ortaya çıktı.


MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYI NE, NEDEN TUTUKLANDI?

Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.


Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.


Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde saklanan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir izleyicinin yardımı ile aydınlatıldı. Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYI NEDİR?

Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. Kayıp kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. 

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