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Mehmet Muharrem Elbay'ın başına ne geldi? Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmesi ne?

Mehmet Muharrem Elbay'ın başına ne geldi? Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmesi ne? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Kızını aramak için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay hakkında anlattıkları ve ortaya çıkan iddialar izleyicileri şok etti. Müge Anlı canlı yayına bağlanan bir seyircinin Zeynep Ergül'ü Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde gördüğünü söylemesi ise programa bomba gibi düştü. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyenleri şok  etti. Mehmet Muharrem Elbay'ın başına ne geldi? Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmesi ne? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kızını aramak için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay hakkında anlattıkları ortaya çıktı. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
MEHMET MUHARREM ELBAY'IN BAŞINA NE GELDİ? 
Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül hakkında ortaya atılan iddiaları açıklamaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün anlattıkları akıl alır gibi değildi. 
 

 
MÜGE ANLI MEHMET MUHARREM ELBAY SON DAKİKA GELİŞMESİ NE? 
Zeynep Ergül, 5 ay önce kaybolan kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılmıştı ancak olayın altından bambaşka detaylar çıktı. Zeynep Ergül hakında Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ergül'ün, "Kocam birini öldürdü cezaevine girdi." dediğini ileri sürdü. Zeynep Ergül ise, "Kocam kenevirden içeri girdi, birini öldürdüğü için değil." diyerek kendini savundu.
 
Mehmet Muharrem Elbay hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Elbay, kuyuya atıldıktan sonra asit ile yok edilmiş olabileceği yönündeydi. Bu kan donduran gelişme akıllara Palu Ailesi'ni getirdi.
 
Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili ihbar mektubu yazan kişi Müge Anlı canlı yayınında kamera kayıtlarından tespit edilmeye çalışıldı ve tüm Müge Anlı izleyicilerine görüntülerdeki kişiyi tanıyanların Müge Anlı ihbar hattını araması yönünde çağrıda bulunuldu.

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