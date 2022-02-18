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Mehmet Öz FETÖ elebaşını savundu: Gülen'e dokunulmaz

Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Öz, Washington Post'a skandal açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili soruları cevaplayan Öz, 'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak18 Şubat 2022 Cuma 02:43 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 02:46
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Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atıldı. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı.

"DARBEYE KARIŞTIĞI İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL"

Terörist başı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:

"Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz."

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