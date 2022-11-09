Mehmet Öz hemşehrileri üzgün: Türkiye için fayda sağlardı

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AA muhabirine, seçim sonuçlarını geceden beri televizyonlardan yakından takip ettiğini söyledi.

Gelen ilk sonuçların ardından üzüldüklerini belirten Saygı, "Kardeşimizin seçimi kaybetmesine tabii ki çok üzüldük ama Mehmet Öz'ün siyasette devam etmesini bekliyor ve istiyoruz. İnşallah Bozkır'ımızı, Türkiye'mizi en güzel yerlerde temsil eder." dedi.

İlçede yaşayan Öz'ün akrabalarından Kadir Uyar da seçimlere ilişkin üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Kazandığı zaman biz de kazanmış oluruz. Haberleri takip ettik. Bozkır'a faydaları olan, olacak bir kişi. Bu nedenle üzüntülüyüz." diye konuştu.

- MEHMET ÖZ'DEN İLERLEYEN SÜREÇTE UMUTLULAR

Esnaf Mustafa Uyar ise Mehmet Öz ile hala dayı çocukları olduğunu dile getirdi. Öz'ün halasıyla görüştüğünü anlatan Uyar, "O seçimlerin yeniden sayılabileceğini söyledi ama eğer kazanamazsa çok üzülürüz. Memleket için, Türkiye için, Bozkır için üzülürüz. Buraya Öz ailesi çok büyük yatırımlar yaptı." ifadesini kullandı.

Emre Akgül ise kesin sonuçlar açıklanana kadar umutlarını kaybetmediklerini kaydetti.

Eski Bozkır Belediye Başkanı Lokman Ciğerci de "Kaybetti, üzüldük, Bozkır için değil, Türkiye için fayda sağlardı. Siyasete devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Kozağaç ise "Seçimleri kaybetse de onunla iftihar ediyoruz." dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya senatör adayı Dr. Mehmet Öz, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.