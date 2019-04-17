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Avukat Mehmet Sarı'dan 'mazbata kararı' yorumu: Sürecin bittiği anlamına gelmez

Avukat Mehmet Sarı, 'Mazbata verilmesi, sürecin tamamlanması anlamına gelmez. Açıkça hukuka aykırı durumlar tespit edilirse YSK tarafından sürecin kaldırılması mazbatanın iptali ile sonuçlanmıştır demektir.' dedi.

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Avukat Mehmet Sarı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, itiraz süreci sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu tarafından CHP, İP ve HDP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata daveti gönderilmesini yorumladı.
 
Sarı, "Mazbata verilmesi sürecin tamamlanması anlamına gelmez". Okan Müderrisoğlu: "YSK usulsüzlük vardır derse mazbata geri alınır. Bu bir aşama. Şimdi başka bir aşamaya geçildi."
 
AV. MEHMET SARI: HUKUKİ SÜREÇ SONUÇLANMADI
 
"Mahalli İdareler seçimi usulü hakkındaki kanunda sonucun tanzim edilen bir tutanağa bağlanması meselesi bu. "İl birleştirme tutanağının hazırlanmasıyla birlikte en çok oy alan aday Başkan olur" diyor. Burada yaşanan budur. Hukuka usule aykırılıklar nerede düğümleniyor. Bu önemli. Olağanüstü itiraz dediğimiz seçimin temelini teşkil eden unsurların hukuka aykırı biçimde ihlal edilmesine yapılan itirazların sonuçlanması önemli. Açıkça hukuka aykırı durumlar tespit edilirse YSK tarafından sürecin kaldırılması mazbatanın iptali ile sonuçlanmıştır demektir. Kaldı ki İstanbul'da şuan tespit edilen yüzde 10 oyda 13 bin civarında oy sayın Binali Yıldırım lehine kapanmasına sebebiyet verdi. İncelenmeyen yüzde 90 nispetindeki sandık söz konusu. İkincisi Büyükçekmece'de yapılan büyük bir usulsüzlük söz konusu.
 
YSK'nın Ankara'dan bu süreci kesin net olarak tasdik etmesine kadar henüz itiraza açık bir alan olarak varlığını koruyacaktır. Bu bir hukuki süreçtir. Bu mazbata sonucunu da İstanbul il birleştirme tutanağının bir sonucu olarak görebiliriz. "

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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