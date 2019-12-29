29.12.2019 11:47 - Güncelleme: 29.12.2019 11:47

Mehmet Şef kaç yaşında? Masterchef Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Masterchef takipçileri tarafından merak ediliyor. Bugün Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te büyük final heyecanı yaşanacak. 2019'un Masterchef'i bu akşam oynanacak olan final oyunu ile belli olacak. Yarışmanın sevilen jürisi Mehmet Şef hakkında da araştırmalar hız kazandı. Mehmet Şef kaç yaşında? Masterchef Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Masterchef Mehmet Yalçınkaya hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.