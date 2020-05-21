21 Mayıs 2020 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:08

Gezi olaylarına ilişkin soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adliyesi’ndeki odasına silahlarla giren DHKP/C üyesi teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmişti. O dönem başta FETÖ medyası olmak üzere bazı gazeteler, ölü ele geçirilen teröristlerden ‘eylemci’ diye bahsetmişti.

Terör örgütü DHKP/C üyeleri, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıya ilişkin davaya bakan mahkeme başkanını ‘ölümle’ tehdit etti. Selim Kiraz cinayetinde teröristlere silah getirdiği belirlenen ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldıktan sonra açlık grevi sonucu 23 Nisan tarihinde ölen DHKP/C’li Mustafa Koçak’ın örgüt yandaşları, mahkeme üyelerine yönelik linç kampanyası başlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bir süre sosyal medyada devam eden tehdit içerikli paylaşımların ardından 5 Mayıs’ta İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısına Koçak’ın yargılandığı mahkemenin başkanının ismi yazılarak, “Mustafa Koçak’ın katili ... hesap soracağız DHKC” ibareli bir pankart asıldı. Pankartın önüne ayrıca siyah renkli, üzerinde kabloların bulunduğu bir poşet bulundu. Bomba imha ekipleri poşetin patlayıcı içermediğini, sadece bomba süsü verilmiş olduğunu belirledi.

Sözkonusu eyleme imza atan örgüt üyesi 2 kişi kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. M.G. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen B.A. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. İki zanlının mahkeme başkanını tehdit ettiği eyleme DHKP/C yanlısı ‘Halkın Sesi TV’ isimli internet sitesinde aynı saatlerde yer verilmesi dikkat çekti.