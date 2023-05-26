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Mehmet Şimşek'ten 'Dubai' iddialarına cevap

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu ve Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

26 Mayıs 2023 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Mehmet Şimşek'ten 'Dubai' iddialarına cevap
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AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in sağlık sorunları olduğu ve Dubai'ye taşındığı iddia edildi. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Şimşek Dubai'ye taşındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti.

Ayrıca ciddi bir hastalığının olmadığına da açıklık getirdi. Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha'ya) çok sık seyahatlerim oluyor. Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah'a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok. Saygılarımla..."

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