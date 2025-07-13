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Güncel

Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.

4 yıldır TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla aynı göreve yeniden atandı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.
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TRT'ye yönelik yeni atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TRT Genel Müdürü olarak yeniden atandı. Sobacı, 14 Temmuz 2021 tarihinden beri 4 yıldır bu görevi yürütüyordu.

TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

* Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

* Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)

* Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)

* Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)

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