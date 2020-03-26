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  • Mehmetçiği bağrına basan Tevhide nine: Siz sağ olun kuzum, üzümler olunca da gelin
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Mehmetçiği bağrına basan Tevhide nine: Siz sağ olun kuzum, üzümler olunca da gelin

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ziyaret ettiği görevlilerden sadece bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istediğini söylediği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 84 yaşındaki Tevhide Yalçın'ın halinin hatırının sorulmasından başka bir talebi bulunmuyor.

HABERİN
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AA26 Mart 2020 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:03
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Eskişehir Valiliği koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mihalıççık Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğduğu, kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Tevhide ve Mehmet Yalçın (87) çiftini ziyaretini içeren videosu sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tevhide Yalçın'ın bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" yanıtını vermesi, Anadolu insanının misafirperverliğini, iyi niyetini ve mahcubiyetini yansıtması dolayısıyla izleyenleri duygulandırdı.

- "HAL HATIR SORUN YETER"

AA ekibini konuk eden Tevhide Yalçın, iki evladından biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun bulunduğunu anlattı.

Yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiği için bugünlerde eşiyle evlerinde vakit geçirdiklerini belirten Yalçın, "Sağ olsunlar jandarma ihtiyacımızı sormak için geldi. Çok çok sağ olun. Bir ihtiyacım yok. Bahçemden gelip yetişen üzümlerden yiyin. Ürünlerden alın. Almazsanız gücenirim. Hiçbir ihtiyacım yok. Hal hatır sorun yeter." sözlerine yer verdi.

Tevhide Yalçın, kendilerini yalnız bırakmadıkları için devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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