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Mehmetçiğin gıda güvenliği GKAM'a emanet

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te konuşlu birlikleri için satın alınan her türlü gıda ürünü, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezine bağlı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında inceleniyor.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Mehmetçiğin gıda güvenliği GKAM'a emanet
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Toplu beslenme sisteminin uygulandığı TSK'da, personelin tükettiği ürünleri önceden denetleme görevini GKAM Başkanlığı yerine getiriyor.

GKAM Başkanlığına Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te bulunan askeri birliklerden gönderilen gıda ve içeceklerin numuneleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı çok sayıda test ve analize tabi tutuluyor.

8 İLDE 70 BİRLİK

Söz konusu 8 ildeki 70 birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen numunelerin sonuçları titizlikle değerlendiriliyor.

Her biri farklı alanda uzman personelle analiz yapılması için kurulmuş laboratuvarlarda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor.

SAĞLIK VE BESLENME KURALLARI

Gıda ve içeceklerin tedarikinden, tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrolleri de yapılıyor.

Mehmetçiğin sağlığının emanet edildiği Gemlik Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 21 Temmuz 2014'te Türkiye Akreditasyon Kurumundan da akreditasyon belgesi aldı.

  • TSK Gıda Analizi
  • Gemlik GKAM
  • Askeri Veteriner Okulu

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