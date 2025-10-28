İSTANBUL 19°C / 11°C
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
  • Güncel
  • Mehmetçiğin muharebe gücü üst seviyeye çıkıyor... Bakan Güler: Dünyada gıptayla takip ediliyoruz
Güncel

Mehmetçiğin muharebe gücü üst seviyeye çıkıyor... Bakan Güler: Dünyada gıptayla takip ediliyoruz

BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayisine sahip, sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıptayla takip edilen bir durumdayız. Altay tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de artıracaktır.' ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2025 Salı 15:16
Mehmetçiğin muharebe gücü üst seviyeye çıkıyor... Bakan Güler: Dünyada gıptayla takip ediliyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuştu.

Bakan Güler'in açıklamalarından satırbaşları:

Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayisine sahip, sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıptayla takip edilen bir durumdayız.

Altay tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de artıracaktır.

Savunma sanayiinde ulaştığımız mümtaz seviyeyi daha yukarılara taşımak için tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımız sayesinde TSK envanterine yeni ve yüksek teknolojiye sahip ürünler dahil oluyor.

