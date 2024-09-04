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  • Mehmetçiğin nefesi enselerinde... Terör örgütü PKK'ya Metina ve Kandil'de ağır darbe
Güncel

Mehmetçiğin nefesi enselerinde... Terör örgütü PKK'ya Metina ve Kandil'de ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi' ifadeleri kullanıldı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Mehmetçiğin nefesi enselerinde... Terör örgütü PKK'ya Metina ve Kandil'de ağır darbe
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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