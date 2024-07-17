İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0987
  • EURO
    36,2299
  • ALTIN
    2628.74
  • BIST100
    11058.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Güncel

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.