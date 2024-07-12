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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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