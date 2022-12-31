Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarının yüzünü güldürdü

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kışın zorlu geçtiği kentte köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı.

Askerlerin desteğiyle alınan kışlık kıyafetler, il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Yukarı Saklıca ve Güvenli köyleri ile Taşlıçay ilçesindeki 6 köy okuluna getirildi.

Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Mehmetçik, onlarla vakit geçirip sohbet etti.

Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet hediye etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da il merkezindeki köylerde askerlere eşlik edip öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Hediyelerle sevinen çocuklar da Erol ve askerlere teşekkür etti.