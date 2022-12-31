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Güncel

Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarının yüzünü güldürdü

Ağrı'da görevli askerler, kışın zorlu geçtiği bölgede köy okullarındaki öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarının yüzünü güldürdü
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İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kışın zorlu geçtiği kentte köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı.

Askerlerin desteğiyle alınan kışlık kıyafetler, il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Yukarı Saklıca ve Güvenli köyleri ile Taşlıçay ilçesindeki 6 köy okuluna getirildi.

Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Mehmetçik, onlarla vakit geçirip sohbet etti.

Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet hediye etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da il merkezindeki köylerde askerlere eşlik edip öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Hediyelerle sevinen çocuklar da Erol ve askerlere teşekkür etti.

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