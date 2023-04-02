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Mehmetçik depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Mehmetçik, deprem bölgesinde sahur yapan vatandaşlara kahvaltılık ikramında bulundu.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Mehmetçik depremzedeleri yalnız bırakmıyor
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Mehmetçik deprem bölgesinde Ramazan ayı nedeniyle sahur yapmak isteyen vatandaşlar için yardım çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mehmetçik deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.

"MEHMETÇİKLERİMİZ SAHUR YAPMAK İSTEYENLERE KAHVALTILIK İKRAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalar hakkında paylaşım yaparak, "Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz, her gece Ramazan ayı dolayısıyla sahur yapmak isteyen vatandaşlarımıza kahvaltılık ikram ediyor" ifadelerini kullandı.

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