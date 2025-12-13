Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mehmetçik, zorlu koşullarda görev yaparken yalnızca güvenliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye ve doğaya karşı duyarlılığını da her koşulda sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgelerinde bu anlayış doğrultusunda hem ihtiyaçların karşılanması hem de çevresel sürdürülebilirliğin korunması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Üs bölgelerinde Mehmetçiğin ısınma ihtiyacı ağırlıklı olarak kömürle karşılanırken, odun sadece kömürün tutuşturulması amacıyla kullanılıyor.

Bölgenin iklim şartları dikkate alınarak kömür ve odun ihtiyacı mevzuata uygun şekilde tespit ediliyor.

- KÖMÜR VE ODUN İHTİYACI EKSİKSİZ TEMİN EDİLİYOR

Bu çerçevede 2025'te Irak'ın kuzeyindeki üslerde kullanılmak üzere yeterli miktarda kömür ve kömürü tutuşturmak için kullanılan gerekli miktarda odun yaklaşık 150 milyon lira maliyetle tedarik edilerek, bulundukları bölgelerde herhangi bir ağaç kesimi yapılmadan Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Bu tedarikler, zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçiğin ihtiyaçlarının kesintisiz ve en iyi şekilde karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca sıfır emisyon hedefi kapsamında önemli bir çevreci adım da atıldı.

Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisinin yeniden değerlendirilerek ortam ısıtması ve sıcak su temininde kullanılmasına yönelik proje çalışmaları başlatıldı. Bu sayede fosil yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenirken, doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığı ortaya konuldu.