Mehmetçik enselerinde! Pençe Kilit bölgesinden görüntüler paylaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/RGLNIANd5c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2024

Paylaşımda ayrıca operasyon bölgesinden görüntüler de yer aldı.