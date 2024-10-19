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Mehmetçik enselerinde! Pençe Kilit bölgesinden görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde devam eden arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaştı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Mehmetçik enselerinde! Pençe Kilit bölgesinden görüntüler paylaşıldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca operasyon bölgesinden görüntüler de yer aldı.

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