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Güncel

Mehmetçik Hakurk'ta teröristlerin inlerini dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağarayı imha etti.

AA27 Kasım 2020 Cuma 12:01 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 12:05
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği bildirildi.

Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Kayıtlarda, odalar içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri yer aldığı görülüyor. Görüntülerde, mağaranın patlayıcı yardımıyla kullanılamaz hale getirilmesi de yer alıyor.

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