Mehmetçik hedefe adım adım ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nda 3’üncü güne girildi. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 399 terörist öldürüldü.

14 KÖY TEMİZLENDİ

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Rasulayn kentlerinin kırsalındaki 14 köy, PKK/YPG’den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG’li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı’nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Örgüt işgalindeki Rasulayn’da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.

TOPÇU BİRLİKLERİ VURDU

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristler sivil kıyafetler giyerek, okul ve hastanelere yakın yerlerden roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin’in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1´i bebek, diğeri memur 2 sivil şehit oldu. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı. Yerleşim bölgelerine tekrar saldırı düzenlenmemesi için terör hedefleri, yeni günün ilk saatlerinden itibaren topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk topçularının obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldığı Tel Abyad bölgesinde vurulan hedeflerden yükselen dumanlar, sınır hattından da görüldü.

399 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk askerinin ilerleyişini sürdürdüğü harekatta, şu ana kadar 399 terörist etkisiz hale getirildi. Askerlerin hassasiyetle ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı, bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi. Tel Abyad bölgesinde hava ve kara müdahalelerinde yaralanan çok sayıda teröristin ise örgüt militanları tarafından tedavi için Rakka’daki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

SINIRDA SIKI ÖNLEM ALINDI

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale’nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket-havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan sınır hattına, TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam ediyor. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale’ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK’nın zırhlı araçları getirildi. Sınıra zırhlı araçlarla gelen TSK ve SMO unsurlarının, harekat kapsamında sınır ötesinde görev alacağı kaydedildi.