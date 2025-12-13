İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Mehmetçik hudutta uyuşturucuya geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut hattında yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

IHA13 Aralık 2025 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Mehmetçik hudutta uyuşturucuya geçit vermedi
MSB, Hakkari hudut hattında gerçekleştirile arama-tarama faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

