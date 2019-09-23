Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK avında

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamasında “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

KUZEY IRAK’TA 2 ŞEHİT

Bu arada Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Irak Kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.