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Mehmetçik inlerine girdi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

AA21 Ocak 2025 Salı 14:18 - Güncelleme:
Mehmetçik inlerine girdi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait olduğu belirlenen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında 2 AK-47 piyade tüfeği ile 9 şarjör ve 230 mühimmatı, 4 el bombası, 1 Yaesu marka sabit merkez telsizi, 1 el dürbünü, 8 hafıza kartı, 3 flash bellek, 1 hafıza kartı okuyucu, ses kayıt cihazı, 3 kulaklık, 2 fotoğraf makinesi ve 3 bataryası, 2 hücum yeleği, 2 termal kıyafet takımı ve şapkası, 2 termal şemsiye ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı kaydedildi.

  • pençe-kilit operasyonu
  • silah ve mühimmat
  • arama tarama faaliyetleri

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