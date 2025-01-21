Mehmetçik inlerine girdi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait olduğu belirlenen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında 2 AK-47 piyade tüfeği ile 9 şarjör ve 230 mühimmatı, 4 el bombası, 1 Yaesu marka sabit merkez telsizi, 1 el dürbünü, 8 hafıza kartı, 3 flash bellek, 1 hafıza kartı okuyucu, ses kayıt cihazı, 3 kulaklık, 2 fotoğraf makinesi ve 3 bataryası, 2 hücum yeleği, 2 termal kıyafet takımı ve şapkası, 2 termal şemsiye ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı kaydedildi.