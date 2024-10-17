Mehmetçik, Kosova'da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar'a ekipman desteğinde bulundu

Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar'ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam, Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş'un yanı sıra Radyo Hisar'ın temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da Türk toplumunun varlığını devam ettirebilmesinin tek ve en önemli şartının, Türkçenin yaşaması olduğunu ve Türkçe basının bu bağlamda çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Konuşmasında Kosova'daki Türkçe basının geçmişteki temsilcileri ve geleneğinden de bahseden Angılı, "İnşallah bundan sonra Radyo Hisar bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir rol oynar. Buranın sadece Türkçe bir radyo değil, bir nevi bir okul olmasını temenni ediyorum. Gelecek kuşaktaki Türkçe basında görev yapacak Kosovalı soydaşlarımızın yetiştiği bir yer olması da bence çok önemli." diye konuştu.

Radyo Hisar'ın temsilcisi Duygu Suroy da verilen destekle daha profesyonel ve kaliteli çalışmalara imza atacaklarını belirterek "7/24 Türkçe yayın yapan tek radyo olması sebebiyle Radyo Hisar ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Durmadan ve üşenmeden yayınlarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu destek ile bizlere bugün teslim edilen ekipmanlar ise kalitemizi ve kapasitemizi daha da yukarıya taşıyacaktır." dedi.

Verdikleri destekle Radyo Hisar'a katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyen Albay Sağlam, maddi ve manevi destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından davetliler bilgisayar, mikrofon, kayıt cihazı, mikser ve sunucu kabini gibi çok sayıda ekipmanın teslim edilmesi vesilesiyle kurdele kesti ve hibe edilen malzemeleri ve yayın stüdyosunu inceledi.

Yayın hayatına Kosova Türkçe Medya Derneği bünyesinde 2023'te Prizren'de başlayan Radyo Hisar'ın yanı sıra Kosova Devlet Televizyonu, Devlet Radyosu ve Prizren Radyosu'ndaki Türkçe programlar ile haber siteleri ve aylık dergiler de ülkede Türkçe'nin yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor.