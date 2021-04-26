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Güncel

Kritik operasyonda son durum! Mehmetçik mağaraları didik didik arıyor

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:24
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet M16 piyade tüfeği, 3 adet AK 47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı, 2 adet kafa kamerası, 2 adet kod tablosu, örgütsel dokümanlar, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.

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