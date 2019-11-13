Mehmetçik, Rasulayn’da çocuklarla futbol oynadı
Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn’da güvenliği sağlayan Mehmetçik, geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, “Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor” denildi.
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