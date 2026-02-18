İSTANBUL 9°C / 2°C
  Mehmetçik tatbikatta nefes kesiyor: NATO'dan TCG Gaziantep paylaşımı
Güncel

Mehmetçik tatbikatta nefes kesiyor: NATO'dan TCG Gaziantep paylaşımı

NATO, Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında yılın ilk odaklı operasyonuna komuta eden TCG Gaziantep fırkateyninden görüntüler paylaştı.

18 Şubat 2026 Çarşamba 17:12
Mehmetçik tatbikatta nefes kesiyor: NATO'dan TCG Gaziantep paylaşımı
NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, harekatın durum farkındalığını, caydırıcılığı, deniz güvenliğini ve müttefik donanmalar arasındaki uyumu artırdığı belirtildi.

Paylaşımda, TCG Gaziantep fırkateyninin harekat kapsamında Akdeniz'deki devriyeleri sırasında müttefik denizaltılar, uçaklar ve personel tarafından desteklendiği kaydedildi.

Ayrıca paylaşımda, harekat kapsamında 21 Ocak-9 Şubat arasında düzenlenen yılın ilk odaklı operasyonuna komuta eden TCG Gaziantep fırkateyninden videoya yer verildi.

Videoda, müttefik denizcilerin TCG Gaziantep üzerinde harekat sırasında yaptığı faaliyetlere dair fotoğraflar yer aldı.

Bu yılın Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 21 Ocak-9 Şubat'ta Türkiye'nin komutasında icra edilen ilk odaklı operasyona Yunanistan, İtalya ve Türkiye'ye ait denizaltılar ile Yunanistan, Türkiye ve ABD'ye ait hava unsurları da katılmıştı.

Operasyon kapsamında ortak ülkelerle işbirliği de geliştirilmiş, Gürcistan Sahil Güvenlik personeli, TCG Gaziantep'te Türk ekiplerle NATO standartlarında gemiye çıkma eğitimi gerçekleştirmişti.

