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Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesini terör örgütü PKK/YPG’den arındıran ve halk üzerindeki baskıyı sona erdiren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölge halkına yardım eli uzatmaya devam ettiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçiklerimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürüyor. Mehmetçiklerimiz, Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlı kardeşlerimize ikram ederek, Mevlid Kandillerini kutladı” ifadeleri kullanıldı.      

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