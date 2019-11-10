Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçiklerimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürüyor. Mehmetçiklerimiz, Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlı kardeşlerimize ikram ederek, Mevlid Kandillerini kutladı” ifadeleri kullanıldı.