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  • Teröristlere Irak'ın kuzeyinde geçit yok! PKK'ya bir darbe daha indirildi
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Teröristlere Irak'ın kuzeyinde geçit yok! PKK'ya bir darbe daha indirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Teröristlere Irak'ın kuzeyinde geçit yok! PKK'ya bir darbe daha indirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

  • PKKlı teröristler
  • hava harekatı
  • Irak Gara

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