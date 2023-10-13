Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında dua edildi

Sabah namazında "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" buluşması kapsamında Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından, Türk askerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dualar edildi.

Vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ablukada hayatını kaybeden vatandaşlar ile yaralanan vatandaşların şifa bulması, yeryüzündeki mazlumların zulümden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükun bulması için ellerini semaya açtı.

