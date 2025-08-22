İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Mehmetçik ''Yeşil Vatan'' savunmasında sahada!

İletişim Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın son yıllarda çıkan orman yangınlarına yönelik verdiği desteğe ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda 'Millî Savunma Bakanlığı, Yeşil Vatan savunmasında ormanın kahramanları ile omuz omuza...' ifadeleri kullanılırken, 2022 yılından 2025'e kadar verilen desteklere dair ayrıntılara yer verildi.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 15:26
Mehmetçik ''Yeşil Vatan'' savunmasında sahada!
Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, TSK'nın hava gücü her yıl artan bir kapasiteyle "ormanın kahramanları" ile omuz omuza görev yapıyor.

İletişim Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Yeşil Vatan" savunması kapsamında orman yangınlarıyla mücadeleye verdiği desteğin son dört yıllık bilançosunu paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan infografiğe göre, MSB'nin desteğiyle son dört yılda yüzlerce orman yangınına müdahale edildi. Bu destek, özellikle büyük yangınlarda kritik rol oynadı.

YILLARA GÖRE ARTAN MÜDAHALE GÜCÜ

Verilere göre, 2022 yılında 5 büyük yangına 36 helikopterle müdahale edilirken, 458 sorti yapılarak 955 ton su atımı gerçekleştirildi.

2023'te ise destek kapasitesi önemli ölçüde arttı. 22 büyük yangına 72 helikopter ve 2 uçağın katıldığı çalışmalarda, 1.369 sorti yapılarak 3 bin 144 ton su atıldı. Bu yılda ayrıca 64 PCADS (Hassas Güdümlü Hava Bırakma Sistemi) atımı da yapıldı.

2024 yılına gelindiğinde, 35 büyük yangına karşı 114 helikopter görevlendirildi. Gerçekleştirilen 3 bin 558 sortide toplam 7 bin 357 ton su kullanıldı.

2025'TE REKOR SEVİYEDE DESTEK

22 Ağustos 2025 itibarıyla, 68 orman yangınına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 192 helikopter ve 2 uçak görev alırken, 4 bin 113 sorti ile 9.924 ton su atımı yapıldı. Ayrıca 32 PCADS atımı daha gerçekleştirildi.

STRATEJİK PLANLAMA VE EĞİTİM

Paylaşılan bilgilere göre, yangınla mücadeledeki başarı sadece araç sayısındaki artışla sınırlı değil. Protokol kapsamında, planlanan hava araçları yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda stratejik olarak konuşlandırıldı. Ayrıca, yangınla mücadele operasyonlarının etkinliğini artırmak amacıyla pilot ve teknisyenlere özel eğitimler verildi. Bu eğitimler, TSK personelinin orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale etmesini sağlıyor.

