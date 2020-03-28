Duygulandıran görüntüler... Mehmetçik yine gönülleri fethetti

IHA 28 Mart 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:14

Van’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarında görevli jandarma ekipleri, bu kez 73 yaşındaki Çerkez Tarhan için odun kırdı.





İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu. Türkiye geneli Valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Köprüler Mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Çerkez Tarhan’ın odunlarını kırdı. Jandarma ekipleri, kırılan odunları daha sonra odunluğa taşıdı. İlçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılayan jandarma ekipleri, yaşlı vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Batman'ın Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlerini sürdürüyor. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar tarafından zorunlu ve temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ilettikleri Alo 112-155-156 numaralı hatlarından vatandaşların talepleri doğrultusunda bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiliyor. Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor.

Gercüş Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İlçe emniyet amirliğinde görevli bazı ekipler ise sokak ve caddeleri gezerek koronavirüse karşı kolonya dağıtımında bulundu.