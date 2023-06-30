Mehmetçik'e katliamcı iftirası atan Hacer Foggo'dan ''terörist'' güzellemesi

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve beraberindeki koalisyon masasından çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Kandil'deki dağ kadrosunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı destek açıklamalarının etkisi sürerken yeni bir skandal daha patlak verdi.

MLKP'Lİ TERÖRİST HASAN OCAK'I ANDI

Başrolde bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo var idi... Foggo, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı andı.

Ocak'ın ablası Maside Ocak'ın paylaşımını alıntılayan CHP'li Foggo, Hasan Ocak'ın babasına ithafen "Hatırlıyorum o günleri, Galatasaray da yaz, kış elinde karanfille, öyle bir Baba ki meydanı bağrına basmış" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN 'KOMUTAN' GÜZELLEMESİ

Tam da bu noktada CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na dikkat çekmekte fayda var... Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı "Komutan" olarak yüceltmişti. 'Kanas' lakaplı Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini kullanmıştı.

HDPKK MEZAR BAŞINDA OY DİLENDİ

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pevin Buldan da 28 Mayıs öncesi MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy dilenmişti.

HACER FOGGO DOSYASI!

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Takvim.com.tr, Hacer Foggo'nun dosyasını açtı. Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attığı ortaya çıktı.

ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI

Terör örgütü PKK'ya karşı amasız mücadele veren Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

HACCER FOGGO'NUN FETÖ'YE DESTEK PAYLAŞIMI

Hacer Foggo'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan iftiranın yanısıra Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek verdiği de görüldü. FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak gördüğü ortaya çıkan Foggo'nun, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" yazdığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİNDE YANINDAYDI

Hacer Foggo Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ve 8 saatlik kayboluşun yaşandığı ziyarette de yer almıştı. Kılıçdaroğlu'nun güvenlik güçlerini hedef alarak 'uyuşturucu' iftirasını çektiği videoda yanında bulunan Hacer Foggo ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na düzenlediği baskın tiyatrosunda ortaya çıkmıştı..