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Mehmetçik'in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Tel Abyadlı Zekiye el Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesiyle yeniden Tel Abyad’daki evlerine döndü. 12 yaşındaki İyed Bahtani ve 10 yaşındaki kız kardeşi Rines Bahtani yeniden kavuştukları evlerinin bahçesinde oynarken, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu feci şekilde yaralandı.

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Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Tel Abyadlı Zekiye el Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesiyle yeniden Tel Abyad’daki evlerine döndü. 12 yaşındaki İyed Bahtani ve 10 yaşındaki kız kardeşi Rines Bahtani yeniden kavuştukları evlerinin bahçesinde oynarken, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu feci şekilde yaralandı.

Hemen Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne nakledilen çocuklar tedavi altına alındı. Maalesef 12 yaşındaki İyed’in bir bacağı kurtarılamadı. Anne Zekiye el Yasin ise terör örgütü PKK/YPG’ye tepki göstererek “Allah YPG’nin belasını versin. Tüm dünya ve tüm herkes sesimizi duysun ki en çok sevdiğim oğlumun ayağının kesilmesine sebep olan YPG’dir. Tüm dünyadan ve devletlerden istiyoruz ki bunları dışarı çıkartsınlar, istemiyoruz. Bunların çıkartılmasını istiyoruz. Kalırlarsa bu olaylar tekrar yaşanır” dedi. Türk Askerine teşekkür eden acılı anne, “Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG’nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. YPG’yi Suriye’den çıkarsınlar. Bütün dünya duysun. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok” diye konuştu.

Acılı annenin mesajları, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

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