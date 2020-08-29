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Mehmetçik'in selzedelere desteği sürüyor

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından, Mehmetçik enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:32 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:34
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Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına askeri personelin desteği sürüyor.

Sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işleri devam ediyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler, vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde eşyalarını taşıyarak destek veriyor. İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde de etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.

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