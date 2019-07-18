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Mehmetçik PKK’yı boğdu 

TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, PKK’nın bölgedeki suç ortaklarını yerle bir etti. Irak’ın kuzeyine yönelik harekâtlar da örgütün uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Diyarbakır’da ise narko-terör operasyonunda 9.5 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Terör örgütlerinin önemli finans kaynakları arasında yer alan uyuşturucu ticaretine güvenlik güçleri ağır darbe indirdi. Uyuşturucu geliriyle Mehmetçik’e sıkılan kurşunun kaynağı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin  (TSK) operasyonlarıyla kaynağında kurutuldu. Türkiye terör örgütlerine karşı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında verdiği mücadelenin en önemli sacayaklarından birini de uyuşturucu ticareti oluşturuyor. 

2006’DA HIZ KAZANDI 

PKK’nın kurmuş narkotik ağ, Türkiye’nin kapsamlı terörle mücadele operasyonlarıyla son yıllarda büyük oranda sekteye uğradı. Türkiye’nin YPG/PYD/PKK’nın narko-terörüyle mücadelesi, ülke içinde ve sınır ötesinde yürütülen güvenlik operasyonları ve uluslararası kurumlarla kurulan güçlü iletişim vasıtasıyla 2016 itibariyle ivme kazandı. TSK tarafından Suriye’de düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, örgüt mensuplarını ve örgütün bölgedeki taşeron suç gruplarını ortadan kaldırdı. Irak’ın kuzeyine yönelik Kararlılık ve Pençe harekâtları ise uyuşturucu başta olmak üzere örgütün terör faaliyetlerine karar veren üst düzey teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Uyuşturucu ağı darbe yiyen terör örgütü finansal anlamda boğulurken, eylem kabiliyeti de bitme noktasına geldi. Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80’ini elinde bulunduran PKK’nın zehir ticaretinden yıllık 1.5 milyar diğer yasa dışı eylemlerinden ise 50 milyar dolar gelir sağlıyor.

NEDEN FIRAT’IN DOĞUSU 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusu için “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruyla  zehir ağını organize eden PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından biri de uyuşturucu ticareti ve sevki. Suriye’de alan hâkimiyeti kazanan örgütün uyuşturucu dağıtım merkezlerinden biri olan Kandil, Suriye üzerinden Avrupa’ya uyuşturucu sevk etmeye başladı. 

UYUŞTURUCU MERKEZİ 

2011’de yaşanan Arap Baharı sonrasında Suriye’deki varlığı üzerinden yeni arayışlara giren PKK Avrupa’ya yönelik hamlelerini örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD üzerine inşa etti. Suriye’deki Kamışlı, Malikiye, Resulayn, Rakka, Haseke, Ayn el-Arab ve Tel Abyad bölgelerinde ve Cülab nehriyle Haseke civarlarında da haşhaş, esrar ve kenevir ekimi gerçekleştiren terör örgüt, burayı sadece bir uyuşturucu geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda uyuşturucu üretim merkezi haline getirdi. 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZEHiR GÜZERGAHLARI

YPG/PYD/PKK’nın Balkanlar, Kuzey ve Güney Afrika ve Kafkaslar olmak üzere dört önemli zehir rotasını kullanıyor. Bunlara ek olarak, örgütün Afrika’nın çeşitli yerlerinde uyuşturucu temin ettiği veya taşıdığı durak noktaları bulunuyor. PKK genellikle bu rotaları kendini ifşa etmeyecek yöntemlerle kullanarak, uyuşturucuyu esas pazar olarak gördüğü Avrupa’ya taşıyor. Örgütün sıklıkla kullandığı ve örtülü şekilde uyuşturucu 

kaçırdığı rotaların başında ise Balkanlar geliyor. Bu rota coğrafi olarak sırasıyla Afganistan-İran-Türkiye-Balkan ülkeleri-Avrupa istikametinden oluşuyor. Avrupa’nın muhtelif yerlerinde görev yapan bazı güvenlik güçlerince, PYD/PKK için “siyasi sığınmacılık” statüsünün Avrupa’da “maymuncuk” işlevine sahip olduğu, üst düzey örgüt mensuplarının bu statüyü suiistimal ederek Avrupa’ya kalıcı olarak gelebildiği ifade ediliyor.  

Kaynağında yerle bir edildi 

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi. Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alandaki operasyonla birlikte güvenlik güçleri narko-teröre kentte vurduğu son dört darbede 9 milyon 521 bin 78 kök Hint keneviri ele geçirdi. Terör örgütü PKK’nın en önemli finans kaynağı ise yerinde kurutuldu. 

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