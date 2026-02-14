Mehmetçik'ten Almanya'da gövde gösterisi: İşte NATO tatbikatından yeni görüntüler

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade, birlikten doğan güçle." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikatta görev alan Mehmetçiğin fotoğrafları da yer aldı.
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.
��Steadfast Dart-26— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2026
Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade; birlikten doğan güçle! ��
Across every region, the same discipline and the same resolve—strength forged through unity! ��#MillîSavunmaBakanlığı | #StrongerTogether | #WeAreNATO | #DeterAndDefend | #SteadfastDart26... pic.twitter.com/F9mn2szaUs