  • Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: ''Komutanım, montumuzu verelim''
Güncel

Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: ''Komutanım, montumuzu verelim''

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat sonra askerler tarafından bulunduğunda üşümemesi için bir askerin 'Komutanım, montumuzu verelim' demesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı. Küçük çocuğun üşüdüğünü fark eden bir askerin, "Komutanım, montumuzu verelim" diyerek kendi kıyafetini uzatması operasyona damga vurdu. Melike'nin sağ salim bulunmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve bölge halkı Mehmetçiğe teşekkürlerini sundu.

Önceki gün kaybolan 2,5 yaşındaki Melike 16 saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edilmişti.

