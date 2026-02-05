İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik'ten gökyüzünde tarihi rekor: Türk havacılık tarihine altın harflerle kazındı
Güncel

Mehmetçik'ten gökyüzünde tarihi rekor: Türk havacılık tarihine altın harflerle kazındı

KKTC semaları, tarihi rekora sahne oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İs. Asb. Kd. Bçvş. Ertan Üstündağ, 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağı ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Mehmetçik'ten gökyüzünde tarihi rekor: Türk havacılık tarihine altın harflerle kazındı
ABONE OL

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri, gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor."

Öte yandan, paylaşımda atlayışa ilişkin görüntülere de yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.